Eco-Tassa, Uilm lancia allarme: “Scelta pericolosa per la Fiat di Termoli”

La cosiddetta Eco-Tassa preoccupa non poco la segreteria territoriale della Uilm-Uil, Unione Italiana lavoratori metalmeccanici, che lancia una sorta di grido d’allarme in merito alla volontà del Governo di introdurre un bonus-malus per l’acquisto di auto a partire già dal prossimo gennaio.

“Una scelta pericolosa” la definisce la Uilm, “che rischia di avere effetti drammatici sul settore delle automobili in Italia ma in modo particolare a Termoli”. Qui infatti c’è uno stabilimento metalmeccanico, la principale realtà occupazionale di fabbrica del Molise, che produce motori benzina che vengono venduti proprio sulle auto di piccola cilindrata che, continua il sindacato, “saranno le più penalizzate da questo provvedimento”.

Un provvedimento che non è ancora definitivo e che potrebbe comunque subire delle drastiche modifiche, ma che attualmente costituisce un elemento di riflessione importante per il mondo del lavoro metalmeccanico, tanto più che la stessa Fiat Chrysler ha fatto presente di voler rinunciare agli investimenti annunciati solo pochi giorni fa qualora il bonus dovesse entrare in vigore.

“In un momento di profonda trasformazione per il passaggio dalle motorizzazioni tradizionali a quelle ibride ed elettriche – conclude Uilm – si aggiungono ulteriori elementi di penalizzazione in un mercato già molto complesso. Il Governo, anticipando eccessivamente i tempi per gli incentivi, finirà con il favorire i produttori esteri già pronti con questa nuova tecnologia. Chiediamo come già espresso dalla Uilm Nazionale di confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali per capire come sostenere anziché ostacolare il settore automotive in Italia”.