È sempre Natale

In questa stagione la solitudine può congelare i nostri sentimenti, ma basta incrociare gli occhi dell’altro per annusare quel vento dolce di primavera. Tocca ai giovani vegliare il gregge nella notte, come i pastori di Betlemme, quel gregge rappresenta il mondo e le relazioni che vorremmo diverse ma che sono così vuote e superficiali. Solo il Signore può darci quello di cui abbiamo bisogno, fuori troveremo solo delusioni, rinneghiamo il male e le aspirazioni dell’alta società, è indispensabile farlo entrare nella nostra vita, nelle scelte e nei rapporti d’amore.

Svolgiamo il lavoro che ci appartiene con sobrietà, giustizia e pietà, in quanto il guadagno vero non è il profitto. Troviamo conforto nella fede, Gesù non ci abbandona mai, essere coraggiosi di credere e di affezionarsi, per di più ci ha insegnato che la croce non è l’epilogo ma il principio dell’etenità. L’essenza è una sublime sfida proposta da Dio, ci ha donato un tempo da vivere, sta a noi cercare di voler bene quante più persone possibili, come un pallottoliere, solo colui che avrà raggiunto il maggior numero di individui amati, potrà dire di aver vissuto. Una canzone dice “o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai”. Buon Natale a tutti!!

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)