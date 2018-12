Dramma in paese, 40enne si toglie la vita

Un 40enne di San Martino in Pensilis si è tolto la vita questa mattina 4 dicembre, attorno alle 12,30, nella propria abitazione. L’uomo, C.P., viveva da solo mentre i genitori risiedono in Canada, pur essendo originari del centro bassomolisano. È stato il cugino a scoprire il fatto, dopo averlo aspettato invano per pranzo. Inutili i tentativi di rianimarlo e l’arrivo di un’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il pm di turno alla Procura della Repubblica di Larino, Fabio Papa, ha disposto l’ispezione cadaverica mentre non ci sarà autopsia e la salma verrà restituita alla famiglia per i funerali.