Dramma a Roma: mamma molisana si uccide lanciandosi nel Tevere. Si teme per le figlie piccoline

Una tragedia che ha scosso l’Italia, ma che coinvolge e colpisce direttamente la nostra regione. E’ di un paese dell’Alto Molise la giovane mamma che questa mattina – 20 dicembre – si è allontanata da casa gettandosi nel Tevere.

A dare l’allarme un passante che l’ha vista lanciarsi nel fiume al’altezza di ponte Testaccio, il quartiere di Roma dove la donna di 38 anni si era trasferita assieme al marito, un professionista noto in provincia di Isernia, da qualche tempo. Avevano lasciato temporaneamente il Molise poco dopo la nascita delle due figlie, avvenuta sei mesi fa. La gioia per le bimbe, tanto attese e amate, è stata offuscata però successivamente da ‘nuvole nere’. Fino allo shock di questa mattina.

Ed è per la vita delle gemelline che c’è molta preoccupazione. Vigili del fuoco e Polizia stanno passando al setaccio il fiume della capitale e la loro azione è guidata dal terribile sospetto che la mamma abbia trascinato con sè, in quel drammatico volo, le figliolette.

Il marito, un 40enne molisano, si è accorto questa mattina presto che al suo fianco, nel letto, la moglie 38enne non c’era più e non c’erano nemmeno le gemelline. “Mi sono svegliato e non c’erano più“, ha dichiarato all’Ansa. Lui, disperato e sconvolto, si è presentato alla Polizia per denunciare la scomparsa. Poco dopo, intorno a mezzogiorno, la prima conferma: il tragico ritrovamento del cadavere della donna nel Tevere.

Delle piccole invece non c’è traccia. In queste ore si sta cercando anche nei cassonetti con la speranza di ritrovarle. Sarebbe l’unico finale che renderebbe meno drammatica questa tragedia.