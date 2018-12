È sicuramente uno dei prodotti tipici più apprezzati e consumati dalle nostre parti, ma è evidente come la conoscenza della ventricina spesso non vada oltre i confini del Molise e dell’Abruzzo. Tanto che ieri sera 9 dicembre un concorrente della trasmissione “The Wall”, in onda su canale 5 e condotta da Gerry Scotti, ha clamorosamente fallito la risposta a una domanda che per molisani e abruzzesi è di una facilità disarmante: “La ventricina è un salume povero molto speziato prodotto in?”. La risposta è andata su Calabria/Lucania, invece che su Abruzzo/Molise.

Peccato per il concorrente disinformato, ma la sua risposta ha scatenato la reazione di tantissimi utenti della rete tra incredulità e prese in giro. Sui social spopolano foto e battute sul ‘fattaccio’. La pagina ‘L’abruzzese fuori sede’, parecchio popolare anche dalle nostre parti, si distingue ancora una volta per l’ironia pungente: “Una brutta pagina per la televisione italiana” lanciando l’hashtag #savetheventricina.

Una buona occasione per farla finalmente conoscere a tutti gli italiani, compreso Gerry Scotti, il quale ha candidamente ammesso di non averla mai assaggiata.