Don Elio Benedetto in concerto per fra riscoprire il vero senso del Natale

Come ogni anno, la comunità parrocchiale di Santa Maria La Nova di Palata si prodiga nell’organizzazione di eventi e manifestazioni che hanno lo scopo di coinvolgere tutti in iniziative destinate non solo alla crescita della fede e devozione degli stessi ma anche alla promozione sociale e al bene comune. Tra i diversi eventi in programma (recite, canti e attività varie) sono previsti anche alcuni concerti dell’ormai affermato parroco e cantautore don Elio Benedetto.

In particolare il sacerdote si esibirà il prossimo 4 gennaio alla casa di accoglienza “Villa Santa Maria” in Montenero di Bisaccia assieme al coretto de “Le Dolci note dell’ACR”.

Si tratta di una delle iniziative mirate a far riscoprire il senso vero del Natale in quei luoghi di “periferia umana e sociale” spesso non raggiunti da nessuno.