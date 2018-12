Distrutta statua nel presepe di San Leonardo: “Gesto ignobile”

Risveglio amaro queste mattina, 26 dicembre, nel cuore del centro storico Campobasso: ignoti hanno distrutto la statua del bambin Gesù posto all’interno del presepe davanti la chiesa di San Leonardo.

“Non ci sono parole per descrivere questo ignobile gesto” il commento del prete della parrocchia che ha dovuto prendere atto, suo malgrado, di quanto avvenuto durante la notte.

Numerosi i commenti al post: la condanna è unanime anche tra chi non crede nella tradizione ma ha a cuore il bene comune. Perché in fondo devastare un simbolo religioso, non è poi molto diverso dall’imbrattare i muri o prendere a calci una statua laica. Molto dispiaciuti anche i commercianti di via Cannavina che avevano contribuito alla realizzazione della capanna.