Discariche bonificate da nuova ditta, ma l’inciviltà prolifera lo stesso

Mentre la Rieco, che sta gestendo da poche settimane il servizio rifiuti e raccolta differenziata porta-a.porta a Termoli, ha bonificato alcune discariche illegali nei vari quartieri periferici della cittadina, l’inciviltà mette a segno nuovi “colpi”. Qui siamo a RioVivo, tra l’ultravolo e l’innesto con la Statale e il Nucleo Industriale. A terra, in mezzo alla vegetazione sul ciglio della strada, sanitari abbandonati e rotti.

E’ il risultato di un “conferimento” irregolare di rifiuti, in questo caso di ceramica e di tipologia speciale, da parte di qualche residente che non vuole saperne di rispettare le regole e non si preoccupa di inquinare la natura. Con l’aggravante che si infligge anche un brutto colpo, oltre che all’ambiente, alla vista: la zona, così ridotta, ha assunto proprio l’aspetto di una discarica.