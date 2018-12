Diploma in quattro anni all’istituto tecnico ‘U. Tiberio’: novità e date degli open day

L’Istituto Tecnico ‘U. Tiberio’ sarà l’unica scuola superiore di Termoli a offrire la possibilità di diplomarsi in quattro anni, attraverso l’introduzione del nuovo indirizzo sperimentale per Geometri. Il Ministero dell’Istruzione ha selezionato solo 100 scuole in Italia per attuare tale progetto che porterà gli studenti a conseguire il diploma in quattro anni di studio invece di cinque.

“Attraverso questa iniziativa – si legge nella nota – L’Istituto Tiberio ha ritenuto poter di ridurre lo svantaggio dei propri studenti rispetto a quelli europei, che spesso concludono il percorso di studi con un anno di anticipo rispetto ai ragazzi italiani. Tale opportunità consentirà così al diplomato C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro o dell’università rispetto ai coetanei che opteranno invece per il tradizionale quinquennio”.

Per ottemperare alla riduzione dei canonici anni scolastici utili al raggiungimento del diploma, sono stati introdotti dei cambiamenti: “Si è studiato un approccio innovativo alla didattica, creando un ambiente stimolante grazie anche alla collaborazione con aziende del territorio regionale – continua la nota – L’opportunità dei quattro anni verrà attivata solo con il consenso dei futuri iscritti, ai quali verrà chiesto se scegliere il percorso sperimentale o quello tradizionale in cinque anni. Per garantire le conoscenze necessarie in tempi minori, la scuola ha individuato una particolare articolazione del piano di studi, mediante l’introduzione di due rientri pomeridiani dedicati in particolare alle attività laboratoriali e alle nuove tecnologie”.

Il tutto senza svalutare la qualità dell’insegnamento o ridurre le ore complessive dedicate alle materie: “Le materie di studio presenti anche nelle altre scuole, quali matematica, inglese, italiano e scienze conserveranno un monte ore complessivo tale da assicurare le medesime competenze finali di un corso quinquennale. I laboratori delle materie tecniche prevederanno lo studio della chimica dei materiali, elaborazioni mediante computer grafica, stampa 3D, uso di droni e GPS per la topografia e un approccio alla domotica con Arduino”.

Per conoscere tutte le attività, le novità ed il programma di studi, l’istituto ha previsto tre giornate dedicate: open day il 13 e 19 gennaio dalle 15 alle 19.30 ed open night il 23 gennaio dalle 19 alle 22.