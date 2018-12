Dipingo il mondo

Inizio il quadro con il rosa e l’azzurro, perchè abbiamo bisogno di bambini per vivere meglio e per riscoprire quel lato fanciullesco chiuso in noi. Vicino a questi colori ci aggiungo il rosso, perchè l’amore delle persone costituisca la pietra basilare su cui poggiare l’intera umanità. In questa mia composizione non può mancare il bianco, sinonimo di purezza, di solidarietà e memoria, ci ricorda che l’altro non va mai dimenticato. Gli angoli li tingo di nero, per indicare i momenti bui che tutti attraversano, il caos, l’ombra del male che fa parte della nostra natura. L’arancione mi si presenta alla mente come incarnazione di creatività, comunicazione, lealtà e comprensione. Una sfumatura di marrone è imprescindibile per raffigurare la pazienza, l’attitudine al perdono, la gratificazione e rispetto delle tradizioni. Il grigio mi viene incontro come segno di saggezza, eleganza, quella nebbia che ogni tanto ci fa compagnia. Spruzzi di fucsia sono essenziali per la dolcezza, forza di volontà, poi fa tendenza e attira l’occhio. Al centro ci incastro il giallo, emblema di energia fisica e mentale, allegria e ardente immaginazione. Concludo la mia opera con schizzi verdi, affinché la speranza di costruire questo mondo raggiunga il cuore di ognuno di voi.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)