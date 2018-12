Defibrillatore donato alla scuola elementare di Bojano nel ricordo di Danilo Sabatino

Un defibrillatore sarà donato alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo statale “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano.

Promotori della bella iniziativa quelli dell’associazione “Col Cuore – Danilo Sabatino” che consegneranno il macchinario sabato 22 dicembre durante il tradizionale scambio di auguri nel polo scolastico di via Barcellona. La presenza, all’interno delle scuole, di dispositivi di defibrillazione, assieme a personale adeguatamente formato, riveste infatti un ruolo fondamentale nell’assicurare un pronto intervento in caso di arresto cardiaco improvviso.

L’associazione, che è nata per mantenere vivo il ricordo di Danilo Sabatino, lo studente 29enne bojanese scomparso improvvisamente a gennaio del 2018, noto in regione e fuori per essere stata una delle menti di Calciocavallo Molise, vuole così colmare il grande vuoto lasciato nella comunità matesiana e tra tutte le persone che hanno incontrato questo ragazzo straordinario.