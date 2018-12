Dal corso al centro storico, carabinieri tra la gente per garantire feste sicure

Corso Vittorio Emanuele, piazza Municipio e il borgo antico di Campobasso. Non è stato raro imbattersi nelle pattuglie dei Carabinieri a piedi che in questi giorni di festa hanno intensificato l’azione di controllo della città proprio per garantire una maggiore sicurezza alle persone.

“In questi giorni di festa – si legge in una nota – è rimasta altissima l’attenzione e la vigilanza soprattutto nelle zone più frequentate dalla popolazione dove l’Arma ha espresso numerosi servizi di prevenzione e controllo anche con pattuglie appiedate fra la popolazione la quale ha apprezzato particolarmente l’iniziativa.

La presenza dell’arma tra i cittadini, oltre a voler consolidare la sicurezza sociale e la vicinanza, ha l’intento di ripristinare, l’antica e radicata tradizione per la quale, a corredo dell’ordinaria uniforme impiegata nei servizi giornalieri di controllo, i Carabinieri indossano il mantello e portano al seguito la sciabola per sottolineare la solennità della festività religiosa”.