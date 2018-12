Cucine da incubo, ma il Molise si salva alla grande. “Le mense scolastiche sono ottimali”

Cibi conservati male, gravissime carenze igieniche, in alcuni casi addirittura topi e parassiti. La ministra Giulia Grillo ha definito le mense scolastiche italiane “un film dell’orrore” visti gli esiti del controllo durato tre mesi su scala nazionale in tutte le regioni italiane.

Ma, almeno da questo punto di vista, il Molise si salva, e piuttosto bene. “Le mense scolastiche molisane non presentano irregolarità – confermano dal Nucleo Anti Sofisticazione dei carabinieri di Campobasso – e anzi, sono in condizioni ottimali”, come testimoniano i controlli più che frequenti effettuati anche in collaborazione con la Asrem.

Se i molisani possono stare tranquilli, gli italiani devono fare i conti invece con una situazione da incubo. 3 mesi di controlli su 224 cucine scolastiche hanno accertato oltre 80 irregolarità. In pratica una mensa scolastica su tre non è a norma per varie ragioni, che possono essere di natura igienica o amministrativa. Complessivamente nel corso del blitz nelle mense delle scuole sono state elevate sanzioni per oltre mezzo milione di euro e sequestrate 2 tonnellate di alimenti, dal pesce alla carne, dal formaggio alla verdura al pane, prodotti scaduti o che non avevano la tracciabilità.

In Molise, al contrario, la situazione è buona e non sono state rilevate criticità di alcun tipo nel corso dei controlli avvenuti nelle province di Campobasso e Isernia.