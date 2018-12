E’ un’iperbole dei nostri giorni quasi apocalittici la storia di Cristiano Dal Fabbro, 46 anni, che lascia sua maestà Venezia e sposa la Cenerentola Molise, dove ha deciso di stanziarsi per fare il pastore! “No, non sono matto come mi dicono in molti commentando la mia scelta logistica e di vita – ci spiega nell’intervista video che ci ha rilasciato – perché qui avete il paradiso, tutto quello che madre natura ci ha donato, e ancora intatto. Il Molise esiste, eccome. Io lo posso dire. Non si è ancora svenduto al Dio denaro come altre regioni in Italia, non ha perso la sua identità”.

Occhi vivaci, sguardo simpatico, ma pure qualche ruga sulla fronte: si vede che è uno sui generis. La vita lo ha portato a un bivio e lui, in quel momento, ha deciso con il cuore. “Mi sentivo soffocare a Venezia dove, credetemi, è davvero difficile vivere. Tutto è raccolto in poco spazio, poca pulizia, non ci sono giardini, vivi in un labirinto dove è difficile muoversi e, soprattutto, bisogna convivere ogni anno con l’invasione di milioni e milioni di turisti. Un effetto claustrofobico che mi ha portato a cambiare radicalmente vita, circa quindici anni fa. Ho cominciato a girare l’Italia, alla ricerca di luoghi più a misura d’uomo, e un giorno, nelle Marche, ho capito di poter e voler fare il pastore”.

Il destino lo ha condotto in Molise nel cuore dell’ultima estate. Ha girato già le campagne di tre paesi, fino a quando ha trovato la giusta accoglienza nel B&B Dani di San Giuliano del Sannio, gestito dalla signora Teresa. “Mi trovo benissimo, gente ospitale e un paesaggio magnifico, aperto ma selvaggio, con il Matese all’orizzonte – prosegue -. Vorrei restare in zona, ma ho bisogno di trovare una casetta, una stalla e due o tre ettari di terreno dove tenere una cinquantina di capre”. Cerca ‘casa’ insomma. E, se non dovesse essere San Giuliano del Sannio, si sposterebbe volentieri altrove. “Sì, ho visto delle belle campagne che andrebbero bene per lavorare.

Tutto quello di cui ho bisogno qui da voi c’è”, continua, anticipandoci la volontà di produrre mozzarelle di capra: “La signora Teresa mi ha detto che si possono fare e io le farò e magari, chissà, riuscirò a mettere pure la ciliegina sulla torta. Come? Praticando l’onoterapia con gli asinelli, per dare una mano ai soggetti autistici”. Eccolo il modo in cui Cristiano Fabbro, veneziano che scende in Molise per fare il pastore, prova a dare un senso pieno alla sua vita. “La nuova civiltà, che si è svenduta ai soldi e al business esasperato, ha bisogno di fare un passo indietro. Io l’ho fatto e ne sono orgoglioso”. Magari non lo sa, ma lui, questo lo dirà il tempo, potrebbe anche essere due passi avanti. Guarda la video-intervista.