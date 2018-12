A chi piace, a chi no. Chi è addirittura entusiasta, chi invece trova la pedonalizzazione di Corso Umberto “inutile e confusa”. I cittadini che hanno approfittato della bella giornata dopo Santo Stefano per fare un po’ di shopping e qualche passeggiata in centro sembrano meno reticenti di solo qualche giorno fa davanti alla novità introdotta dall’Amministrazione comunale sabato scorso, in occasione dell’apertura di via Dante. ma ancora troppo distanti dal consenso auspicato da sindaco e Giunta nei confronti della trasformazione di quel pezzo di strada in isola pedonale.

“Non si capisce a cosa serva questa novità” sostengono alcuni che tra la curiosità e lo scetticismo percorrono la strada dall’incrocio con piazza Monumento alla stazione, dove lo sbarramento ai mezzi è segnato da due grossi vasi di ulivo e le due ancore di bronzo portate via dal piazzale abbandonato dell’ex Nautico. Una soluzione che evidentemente deve essere perfezionata con una scelta che non è stata ancora fatta e che in parecchi notano: “Si decidessero: o i vasi o le ancore”.

Il traffico che si registra in risalita su via Dante, dalla stazione alla rotonda della Madonnina, complice delle critiche: “Ma cosa costava lasciare Corso Umberto aperta alle auto, si sarebbero evitati gli ingorghi e non si sarebbero scontentati i commercianti”.

A spalleggiare l’idea del sindaco Sbrocca ci sono però altri cittadini che si dichiarano favorevoli alla introduzione della novità stradale. “Così è meglio, si può andare a piedi e approfittare per allungare la passeggiata su Corso nazionale”.

Le mamme, in modo particolare, si sono dimostrate contente “perchè i bambini che giocano in piazza non corrono pericoli e non rischiano di finire sotto qualche auto se scappano di pochi metri…”.

Troppo presto per capire se i negozi subiscono un danno o incassano un vantaggio dalla pedonalizzazione. La maggior parte degli esercenti di Corso Umberto ha osteggiato l’iniziativa, ma per un bilancio realistico è necessario attendere mesi. Non si può escludere che il prosieguo dell’isola pedonale in centro alla fine si riveli un punto a favore dello shopping. Ma a condizione che la strada sia adeguatamente riqualificata.

“Così è triste, ci stanno ancora i box dei vecchi parcheggi disegnati a terra, l’asfalto è vecchio….” commenta una signora elegante appena uscita da un negozio con i pacchetti fra le mani. La riqualificazione è la richiesta comune, oltre che una promessa del Comune. Resta da capire quando e come sarà mantenuta.