Cop24 ed ambiente: Antonio Federico (M5S) ospite alla conferenza mondiale sul clima

Antonio Federico, portavoce in Parlamento del movimento Cinque Stelle e segretario della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, sarà ospite alla conferenza sul clima che si svolgerà da lunedì 10 a giovedì 13 dicembre in Polonia. L’incontro COP24 ha l’obiettivo di valutare, alla luce dei report scientifici sul cambiamento climatico, le azioni intraprese dai 198 paesi membri per la riduzione delle emissioni di gas serra e le attività messe in campo per la difesa dell’ambiente.

“Anche l’Italia ha bisogno urgentemente di un piano che superi le fonti fossili e punti su efficienza, rinnovabili ed economia circolare – ha commentato Federico in una nota stampa – È tempo di agire, di misure radicali e a dircelo sono le stime a dir poco allarmanti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ogni anno oltre 7 milioni di persone muoiono per le conseguenze del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico”.

Il portavoce pentastellato ha passato in rassegna anche le morti causate dalle emissioni dello smog, che annualmente registrano valori preoccupanti: “Si contano più di 80mila morti premature. Tutto questo è inaccettabile perciò continueremo a schiena dritta le battaglie che da sempre portiamo avanti e che abbiamo iniziato a concretizzare attraverso importanti misure contenute nella Manovra. Alla Cop24 avremo modo di esporre tutte le novità introdotte e le scelte che il Governo ha deciso di portare avanti per l’Italia nei prossimi mesi. Ascolteremo idee e proposte, tesi di esperti e rappresentati internazionali per dire a gran voce che il nostro pianeta non può più aspettare. E anche l’Italia finalmente inizia a prenderne coscienza”.