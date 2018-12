Convocato il Consiglio Comunale: variazioni al bilancio, Fondazione MacTe e testamento biologico tra i temi

Il presidente del Consiglio comunale di Termoli, l’avvocato Manuela Vigilante, ha convocato l’assise civica per martedì 4 dicembre alle ore 9,00 in prima convocazione, in seduta Straordinaria.

All’ordine del giorno ci saranno: la proposta di deliberazione sull’indizione del referendum cittadino; la ratifica della deliberazione di Giunta sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020; il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio; l’approvazione dello schema di atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione che dovrà gestire il M.A.C.TE. (Museo di arte contemporanea di Termoli in via Giappone); un subentro inerente l’Istituto autonomo case popolari e, da ultimo, la proposta di deliberazione del Consiglio sull’istituzione di un registro dei testamenti biologici e l’approvazione del regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento.