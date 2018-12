Il presidente del Consiglio comunale di Termoli, l’avvocato Manuela Vigilante, ha convocato la seduta dell’assise civica per il giorno venerdì 21 dicembre alle ore 9.30, in seduta straordinaria, per la trattazione di quattro temi.

All’ordine del giorno ci saranno: il subentro dell’Istituto autonomo Case Popolari di Campobasso nella convenzione stipulata con la Società italiana per condotte d’acqua; la proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l’istituzione di un registro dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) e l’approvazione del relativo regolamento comunale; la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e, infine, la ricognizione e la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.