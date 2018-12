Controlli demaniali, sequestrate area-deposito abusiva e discarica

Il Nucleo di Polizia Marittima ed Ambientale della Capitaneria di Porto di Termoli, dopo una indagine articolata a tutela del demanio marittimo e dell’ambiente, ha rilevato una occupazione abusiva di suolo demaniale per un totale di 300 metri quadri adibita a deposito di attrezzature e posa in opera di un container non autorizzato. L’intera area è stata posta sotto sequestro e i responsabili deferiti all’Autorità Giudiziaria.

I militari della Capitaneria diretti dal Capitano di Fregata Francesco Massaro negli ultimi giorni hanno provveduto ad effettuare minuziosi controlli in area portuale e hanno anche scoperto un deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da materiali di ogni genere in gran parte provenienti dall’esercizio di attività d’impresa, per i quali i responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Larino.