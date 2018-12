Consulenti del lavoro, Cristofano nuova delegata alla cassa previdenziale

C’è aria di rinnovamento all’interno dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso. L’ente, commissariato circa tre mesi fa dopo lo scioglimento del Consiglio provinciale deciso dal ministero del Lavoro che ha riscontrato irregolarità e violazioni nella gestione dell’ex presidente Galileo Casimiro, ha eletto solo ieri, 11 dicembre, il nuovo delegato principale alla cassa previdenziale. Si tratta della dottoressa Emma Cristofano che con più del 50 per cento delle preferenze (46 voti su 90 totali) l’ha spuntata sugli altri concorrente Iolanda Toma e Giuseppe Chiappini, prendendo il posto di Giovanni Pinto.

“Ringrazio tutti per aver partecipato così numerosi alle elezioni – ha detto la neo delegata – per la preferenza che avete deciso di accordarmi e per le tante manifestazioni di affetto e auguri. Sarò costantemente impegnata nel rappresentarvi, mi auguro al meglio, e nel rendervi partecipi di ogni decisione e iniziativa del nostro ente di previdenza. Sono onorata e orgogliosa della fiducia che oggi mi avete dimostrato e con grande senso di responsabilità mi impegnerò a svolgere il mandato affidatomi”.

Intanto l’Ordine si appresta ad uscire dal commissariamento: probabilmente a gennaio 2019 ci saranno nuove elezioni per rinnovo del Consiglio.