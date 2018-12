Concorso di pittura sulla pace tra Crociati e Trinitari: 800 euro al primo classificato

Tutto pronto per il terzo concorso nazionale di pittura estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace” organizzato dall’associazione pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane. Quella di quest’anno è una edizione speciale legata al tricentenario per la nascita di Paolo Saverio Di Zinno, l’inventore dei Misteri.

Il programma di sabato 15 dicembre prevede che dalle 8 e 30 alle 10 ci sarà la timbratura delle tele al museo dei misteri di via Trento, a Campobasso. L’inizio dell’estemporanea è previsto alle 9 e 30, i partecipanti potranno dipingere fino alle ore 18 quando dovranno consegnare le opere alla giuria che alle 19 e 30 premierà i vincitori. Al primo classificato andranno 800 euro, sono previsti altri riconoscimento in denaro oltre a un pernottamento gratis per una notte.

Le opere saranno esposte dal 18 al 22 dicembre a palazzo Cannavina, inoltre, al termine della manifestazione, verranno vendute all’asta le tele che non hanno vinto alcun premio. Modulo e regolamento per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito www crociati e trinitari. it oppure dalla pagina facebook dell’associazione

Il concorso si svolgerà al coperto al convitto Mario Pagano di Campobasso.