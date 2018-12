Compleanno stellare per Giuseppe Pio: i suoi primi dieci anni

Dieci anni.. Sembra ieri che sei venuto alla luce mentre il mondo si preparava all’arrivo del nuovo anno. E noi ad una nuova vita che avrebbe cambiato per sempre le nostre. Sei arrivato tu, figlio nostro. Ed oggi, come allora, ti auguriamo il meglio perché il tuo sorriso risplenda sempre, possa sempre allietare i nostri giorni e noi essere per te sostegno forte in ogni occasione. Auguri figlio nostro da mamma Stefania, papà Nicola, dal fratellone Mirsad e da tutti i tuoi cari.