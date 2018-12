Un volantino carico di “Perché?”, per chiedere all’Amministrazione Sbrocca di ripensarci, di rinviare la pedonalizzazione di corso Umberto I, da piazza Garibaldi all’incrocio con corso Nazionale. Così i commercianti del centro, in gran parte proprio dall’area che da domani dovrebbe essere chiusa al traffico, hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle scelte della maggioranza Sbrocca stamane 21 dicembre in consiglio comunale, per altro senza ottenere granché.

Non erano molti e sono andati tutti via ancor prima che la seduta fosse aperta. Ha parlato per tutti Nico Casolino, nome noto nel commercio del caffè a Termoli. “Chiediamo che la pedonalizzazione venga rinviata perché creerebbe molti disagi in questi giorni già molto complicati per noi, visto che siamo a ridosso del Natale”.

Non una contrarietà totale quindi alla pedonalizzazione di quel tratto di strada quindi. Una strada che oggi è il fulcro degli ingorghi di traffico in centro e che potrebbe essere futile con l’apertura a doppio senso di marcia di via Dante, grazie all’operazione di abbattimento di alcuni caseggiati della stazione ferroviaria. La nuova arteria infatti permette di bypassare corso Umberto I.

A essere contestata è la tempistica, viste le festività natalizie. “Perché le scelte più importanti della città non vengono condivise con i cittadini? Perché questa Amministrazione non interpreta più i bisogni dei cittadini? Perché il punto di vista dell’Amministrazione è quello giusto anche quando il buon senso consiglierebbe il contrario?” si legge sul volantino.

Ma ci sono altre domande che pongono altrettante questioni: dalla riqualificazione tanto critica del Corso Nazionale, alle multe in centro, all’assenza di parcheggi.

Molto probabile una protesta domani, quando via Dante verrà inaugurata, anche se non si conoscono i dettagli né l’orario. “Invitiamo tutti a partecipare e a portare un fischietto o una pentola” ribadisce il Comitato commercianti del centro. Casolino assicura: “Siamo liberi cittadini e intendiamo protestare, ma civilmente“.

In assise è stato l’esponente di minoranza Michele Marone a chiedere che venisse posta la questione, senza però che venisse aperta alcuna discussione. La maggioranza Sbrocca infatti ha preso la sua decisione e non intende tornare indietro.