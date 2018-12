Comitato Zingaretti di Termoli sostiene Stefano Buono a Segreteria Pd

Il Comitato Zingaretti di Termoli sostiene Stefano Buono per la segreteria regionale del PD. “Stefano Buono è un ottimo candidato per il Partito Democratico in Molise – dichiara Sandro d’Onofrio del Comitato Piazza Grande Termoli Per Nicola Zingaretti – consigliere comunale a Venafro, giovane ma con tanta esperienza, non coinvolto negli scontri fra correnti degli anni passati né nel fallimento delle ultime elezioni regionali. Da Termoli appoggiamo con entusiasmo la sua candidatura e invitiamo tutti i sostenitori molisani di Zingaretti a unirsi a noi per cambiare, unire e rilanciare il centrosinistra molisano”

“L’Italia – prosegue il Comitato – merita un’alternativa migliore di ciò che vediamo oggi e di ciò che si è visto negli ultimi anni, il centrosinistra deve ripartire dalle proprie esperienze di successo: dai migliori amministratori locali del paese, esempi di civiltà, progresso e benessere. Milano oggi è prima in Italia per qualità della vita, grazie ai milanesi ma anche grazie al governo di Pisapia e Sala. L’Emilia-Romagna anche quest’anno guida la classifica per qualità dell’amministrazione e crescita economica. Il Lazio e la Puglia hanno fatto enormi passi avanti perché ben amministrati dal centrosinistra. Tante le città piccole, medie e grandi dove ogni giorno il centrosinistra si confronta con i problemi reali e lavora per migliorare la vita delle persone.

Da queste esperienze deve nascere un centrosinistra nuovo che chiuda definitivamente la stagione dell’arroganza e dell’ambiguità, rimetta al centro le persone, il lavoro, i diritti e l’ambiente, in grado di confrontarsi con le altre forze politiche, capace di imparare dai propri errori e di accettare le sfide del presente. Non dobbiamo stravolgere le nostre idee, come troppo spesso si è fatto, ciò di cui abbiamo bisogno è un cambio netto di metodo e di gruppi dirigenti”.