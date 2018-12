Colletorto, Corinne Maria Silvestri riceve il Sacramento del Battesimo

Sabato 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, la piccola Corinne Maria Silvestri ha ricevuto il sacramento del battesimo per la gioia di papà Enzo, mamma Antonella e il fratello Saverio, accompagnata dai padrini Enzo Zeuli e Marialuisa D’Onofrio. Auguri di cuore dai nonni e da tutti i parenti. Ti affidiamo al Signore Gesù Cristo in questo giorno speciale che custodirai sempre nel tuo cuore. Lui ti sarà sempre vicino e ti accompagnerà lungo il cammino per vivere in pienezza la gioia della fede insieme alla tua famiglia, ai padrini e a tutte le persone che ti vogliono bene.