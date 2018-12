Quattro italiani residenti in Basso Molise e un uomo originario della Romania ma “di stanza” nella nostra regione. Sono stati arrestati dal Gruppo Operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Campobasso con l’accusa di traffico e spaccio di stupefacenti.

Cocaina in modo particolare e anche hashish e marijuana, sostanze destinate al mercato locale e gestite da un gruppo criminale che operava sulla costa con elevati profitti, la cui organizzazione è stata smantellata in seguito alle indagini delle Fiamme Gialle, che nella mattina di oggi, daranno ulteriori dettagli in una conferenza stampa in Procura a Larino.

Continua dunque l’azione di contrasto allo spaccio di droga con una nuova operazione, questa volta del Goa, che nelle ultime ore ha inferto un duro colpo a un sodalizio di matrice prevalentemente locale.

seguono aggiornamenti