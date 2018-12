Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari venerdì scorso in esecuzione a un’ordinanza di detenzione della Procura della Repubblica di Isernia. I Carabinieri della stazione di Bojano sono andati a prenderlo a casa per notificargli il provvedimento giudiziario e hanno scoperto, durante la perquisizione, ben 18 dosi di cocaina e kobret. 4 grammi complessivamente, nascosti nella camera da letto. Inoltre l’uomo aveva due bilancini di precisione e materiale per fare le dosi.

Diverse le operazioni e i servizi di controllo del territorio che hanno dato esito positivo da parte dei Carabinieri della compagnia di Bojano, impegnati sia in divisa che in abiti civili. Oltre alla denuncia del 42enne, sabato sera durante servizi specifici finalizzati al contrasto della detenzione dello spaccio, un 30enne ed Isernia è stato denunciato perché, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. E intanto nei prossimi giorni i servizi di controllo del territorio saranno aumentati, soprattutto con l’obiettivo di contrastare l’uso e lo spaccio di droga.