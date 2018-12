Claudio e Agostino, due nuovi sacerdoti: domani l’ordinazione in Cattedrale

Saranno ordinati presbiteri e sceglieranno di servire Dio e la Chiesa Cattolica domani, mercoledì 5 dicembre, festa liturgica di San Basso. Agostino Di Fazio e Claudio Cianfaglioni avranno la benedizione del vescovo De Luca nella solenne cerimonia alle 17.30 nella Basilica Cattedrale “Santa Maria della Purificazione” di Termoli. Il rito prevede l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo, sarà animata dal Coro diocesano.

Agostino e Claudio erano stati ordinati diaconi da monsignor De Luca il 6 maggio 2018 nella Concattedrale di San Pardo a Larino.

Agostino Di Fazio, 64 anni, originario di Paternò (Catania) è membro consacrato del Movimento dei Focolari e nel corso di questo cammino di fraternità è stato chiamato dalla sua opera al servizio sacerdotale. Ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze religiose all’Apollinare, presso la Pontificia Università della Santa Croce e il diploma di Baccalaureato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Claudio Cianfaglioni, 36 anni, originario di Marino (Roma), ha manifestato il desiderio di entrare nel presbiterio della Diocesi di Termoli-Larino dopo un’esperienza comune e l’accompagnamento dei superiori dell’Almo Collegio Capranica di Roma, dove sta completando la sua formazione al presbiterato. Svolge attività pastorale nella parrocchia romana della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio ed è direttore di collana presso la casa editrice Città Nuova. Oltre agli studi filosofico-teologici, ultimati con la Licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana, si è laureato in Filosofia e in Italianistica nelle università romane “Tor Vergata” e “La Sapienza”, dove ha anche conseguito il master in Religioni e mediazione culturale. È inoltre diplomato presso l’Archivio Segreto Vaticano e presso la Congregazione per le Cause dei Santi. Attualmente sta ultimando il dottorato in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana.

“Si accoglie sempre con grande gioia e con una profonda commozione l’ordinazione di un nuovo presbitero – afferma il vescovo, Gianfranco De Luca – questi momenti si trasformano per me e per l’intero Presbiterio in un rendimento di grazie e lode al Signore e rinnovano per tutti noi il dono e il ministero del sacerdozio. L’ordinazione a servizio della Chiesa universale di questi due fratelli sarà valorizzata anche da una giornata speciale: la festa liturgica di San Basso. Agostino e Claudio hanno maturato la loro vocazione ministeriale all’interno della spiritualità del Movimento dei Focolari – Opera di Maria. Agostino ne è membro consacrato e, pur se sarà incardinato al Presbiterio della Diocesi di Termoli-Larino, svolgerà il suo ministero all’interno del Movimento stesso. Claudio, invece, dopo gli anni di formazione svolti presso l’Almo Collegio Capranica, svolgerà il suo ministero come sacerdote nel territorio della nostra Diocesi. L’augurio per entrambi è che il dono ricevuto li conformi più profondamente a Cristo che dà la vita per ‘i suoi’ e che svolgano il loro servizio con disponibilità totale insieme ai fratelli con i quali vivranno”, conclude il Vescovo.