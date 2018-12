Cittadinanza onoraria agli imprenditori Marco Giannantonio e Maurizio Mastrangelo

Si terrà venerdì 28 dicembre alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Ripalimosani la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio. Il provvedimento è stato discusso ed approvato nella scorsa assise civica del 30 novembre.

I due imprenditori locali, residenti in Irlanda da qualche tempo, hanno ricevuto da poco il titolo di Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia per il lavoro svolto nel paese sassone. Maurizio e Marco si sono distinti per i risultati ottenuti nella loro azienda, leader nel settore alimentare e turistico.

“La cittadinanza è un segno tangibile di ringraziamento da parte della comunità per due giovani che partendo da zero e puntando sulle loro idee, sulla loro competenza e soprattutto sul (tanto) lavoro, hanno reso onore a tutti i loro concittadini”, si legge nella nota del comune.