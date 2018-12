‘Circuiti culturali’, conferenza di chiusura per il progetto molisano di UnescoEdu

Conferenza di chiusura, mercoledì 5 dicembre a Campobasso, per il progetto ‘Circuiti Culturali. Illuminazione ecosostenibile dell’anfiteatro romano di Larino’ inserito nell’ambito delle iniziative UNESCOEdu.

Giunto alla sua conclusione, UNESCOEdu rappresenta il progetto di formazione nazionale dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco in partenariato con il Miur, grazie al quale è stato possibile attivare laboratori didattici, realizzati in collaborazione con partner pubblici e privati tesi alla promozione nelle scuole dei programmi operativi sviluppati dall’Unesco in ambito internazionale nei campi dell’Educazione, della Comunicazione e informazione, delle Scienze naturali, delle Scienze umane e sociali e della Cultura.

Il progetto Molisano denominato ‘Circuiti Culturali’ è stato creato per favorire la promozione e la riqualificazione dei luoghi di interesse culturale della nostra regione. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Italiana Unesco Giovani Molise con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.

All’iniziativa hanno aderito gli istituti scolastici Ipsia di Montenero di Bisaccia e Ipsia “L. Montini-Cuoco” di Campobasso, insieme ad altre istituzioni del territorio come la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e il Segretariato Regionale del Molise.

L’intero percorso si è caratterizzato per una forte valenza educativa unita ad un processo di costruzione della personalità, per formare le giovani comunità orientate al futuro.

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli studenti hanno realizzato una vasta documentazione relativa l’oggetto di studio. La conferenza di chiusura del progetto rappresenterà un momento di condivisione e presentazione di quanto realizzato.

Il programma della conferenza, che si terrà il 5 dicembre a partire dalle 9,30 al Museo Sannitico di Campobasso, prevede vari saluti istituzionali. Interverranno Enza Zullo, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise, Nicoletta Di Pinto, Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO Molise, Maria Luisa Forte, Provveditore agli Studi della Provincia di Campobasso e Isernia per l’Ufficio Scolastico per il Molise e, infine, il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti. Dopo di che ci sarà la presentazione del progetto a cura degli studenti dei due istituti scolastici coinvolti.