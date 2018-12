Ci sono le luminarie, in villa Musenga spuntano le telecamere anti-vandali

Finalmente. Ci volevano le luminarie di Natale per vedere installate le videocamere in villa Musenga, la centralissima area verde che sorge alle spalle del Municipio di Campobasso. I giardinetti che ospitano l’unico parco giochi al centro della città capoluogo spesso finiscono in cronaca più che altro che per lo spaccio di droga e per gli atti vandalici compiuti da giovani che danneggiano scivoli e altalene. Episodi che avvengono di giorno e di notte.

Un mese e mezzo fa con una decisione drastica il sindaco Antonio Battista ha deciso di vietare l’accesso al parco giochi in attesa dell’avvio dei lavori di manutenzione. Inutile dirlo, il nastro bianco e rosso è stato facilmente tagliato e rimosso da qualcuno e alcuni ragazzi sono tornati a divertirsi salendo in due o tre sull’altalena per i bambini disabili.

E’ in questa sorta di ‘terra di nessuno’ che la ditta che ha vinto l’appalto per le luminarie ha deciso di sistemare e accendere le telecamere all’interno dell’ex villa dei Cannoni. Cartelli con la scritta ‘Attenzione area videosorvegliata per motivi di sicurezza’ sono stati affissi un po’ ovunque su pali e alberi proprio per scoraggiare i vandali a danneggiare le bellissime opere fatte di luci con cui è stata abbellita l’area. Chissà se basterà. Per il Comune sarà indirettamente un test per capire se il ‘grande fratello’ in villa Musenga riuscirà a fare da deterrente a tanti episodi di microcriminalità.