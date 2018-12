Ci sarà anche quest’anno la tradizionale mostra de ‘I Presepi del Borgo Antico’

In arrivo la mostra dei presepi a Campomarino. L’associazione culturale “Borgo Antico” rende noto infatti che è in allestimento la mostra de “I Presepi del Borgo Antico” che sarà aperta nei giorni 8, 26 dicembre e 6 gennaio, dalle 17 alle 20.

La mostra avrà luogo sul piazzale in Largo Santa Maria a Mare e, soprattutto, nella Chiesa Madre dove “tra la sacralità e la semplicità del luogo e la bellissima Cripta dell’XI secolo si potranno ammirare le Natività di ogni forma e materiale”.

L’associazione invita gli appassionati a far pervenire le proprie opere presepiali, mettendosi in contatto con la stessa.

Una manifestazione che sarà quest’anno, giocoforza, in forma ridotta, come spiega la presidente Costanza Carriero, “a causa dei lavori pubblici per il rifacimento delle strade del Borgo, ma che non poteva mancare in queste festività natalizie”.