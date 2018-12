Forse l’asfalto bagnato, la nebbia. O forse una distrazione. Per fortuna non sono gravi le condizioni di una donna di 55 anni alla guida di una Chevrolet rossa che intorno alle 9 e 15 di oggi, 14 dicembre, è uscita fuori strada e si è ribaltata su un fianco.

L’incidente è accaduto sul vialone di Rio Vivo, adiacente allo stabilimento Fiat Chrysler di Rivolta del Re. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che tempestivamente hanno tirato fuori la donna dall’abitacolo e l’hanno affidata alle cure del 118, intervenuto con l’ambulanza.

La conducente è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti necessari. Le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi. Intervenuta anche la polizia municipale di Termoli che ha fatto i rilievi stradali di sua competenza.