Natale ricco di eventi a Guardialfiera, dove l’Amministrazione comunale ha programmato diversi eventi fra cultura e tradizione.

Si comincia venerdì 21 dicembre col ‘Concerto di Natale’ nella Cattedrale Santa Maria Assunta del paese. Appuntamento alle 20 con ingresso libero per l’esibizione di Gianluca Libertucci, organista del Vicariato per la Città del Vaticano nella Basilica di San Pietro, della Guardia Svizzera Pontificia, delle Udienze generali del Santo Padre, professore di Organo al Conservatorio di Venezia.

Domenica 23 dicembre alle 15 apertura del Villaggio di Natale in piazza Francesco Jovine. Quindi spazio al rinomato Presepe Vivente organizzato dalla Pro Loco, tradizione giunta alla 32esima edizione a Guardialfiera. Prima rappresentazione martedì 25 dicembre, quindi ancora mercoledì 26 dicembre e domenica 30 dicembre.

Col nuovo anno rappresentazioni martedì 1 gennaio dalle 17,30 alle 20,30 e domenica 6 gennaio dalle 18 alle 20,30 col classico arrivo dei Magi.

Ma c’è anche il teatro nelle festività natalizie guardiesi. Cinque date per lo spettacolo dialettale “‘A Fattur” scritta da Iole Di Rocco e portata in scena dall’associazione teatrale amatoriale ‘I Scapsctrat’ con regia e direzione artistica di Maria Rosaria Di Rocco e Mario Pomponio. Appuntamento il 28 e 29 dicembre e poi ancora il 2, 3 e 4 gennaio in Sala Conedera.