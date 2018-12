Cantiere aperto, finalmente, per rimettere in sesto una delle strade ridotte peggio della provincia di Campobasso. La foto dei crateri lunari lungo la strada provinciale che collega la zona industriale di Bonefro al bivio per Casacalenda e Campobasso ha fatto il giro del web.

Ora un primo passo per migliorare la viabilità dell’intero territorio è stato finalmente compiuto per superare in via temporanea l’ostacolo e i disagi infiniti per tutti coloro che per motivi di studio o lavoro utilizzano questa importante arteria. Uomini e mezzi della Provincia di Campobasso sono all’opera per sistemare il punto interessato dal dissesto e agevolare il transito delle auto ma anche di camion, pullman ed eventuali mezzi di soccorso.

“Si tratta di un intervento indispensabile e sollecitato a più riprese per alleggerire i disagi lungo la strada principale della zona” ha affermato il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano che ha ribadito la necessità di realizzare il progetto definitivo. Fondi e progetto sono già pronti e in fase di appalto con l’auspicio delle popolazioni di poter avviare i lavori entro la prossima primavera andando così a rendere più sicuro il collegamento.

Per ora è stata prevista questa misura ma le comunità chiedono alla Provincia anche degli interventi di manutenzione relativi alla segnaletica orizzontale, in particolare nelle zone di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia e centri limitrofi dove le strisce non sono presenti. Una priorità per alleviare i disagi anche in caso di nebbia, già segnalati da centinaia di viaggiatori in particolare di notte.