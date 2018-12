Rabbia, vergogna e solidarietà. La storia di Peppino, il cagnolino sfregiato con un petardo, ha commosso il Molise e l’Italia. Tante le manifestazioni di protesta e la richiesta alle forze dell’ordine di trovare il colpevole del gesto disumano. Altrettanto forte la volontà di poter contribuire alle cure mediche del bellissimo animale che per fortuna non ha perso la voglia di vivere, come dimostrano le foto e i video pubblicati sulla pagina Facebook dai volontari dell’Associazione per la protezione animali di Campobasso che si stanno prendendo cura di lui.

Il 3 gennaio sarà operato. Sarà probabilmente la prima di una serie di operazioni di ricostruzione del muso.

“La sua situazione è molto grave – hanno riferito ieri dall’associazione – il palato è in parte fratturato e non avrà filtri nasali che gli preverranno infezioni di sorta. Ma la chirurgia plastica sembra fattibile, chiudere in parte la ferita e dargli una vita dignitosa è una possibilità concreta che speriamo tanti ci aiuteranno a realizzare”.

L’Apac ha dunque avviato una raccolta fondi per sostenere le spese.

L’unico modo per aiutare Peppe è con donazioni attraverso: IBAN: IT13Y0526203802CC1408073286, intestato a ‘Associazione Protezione Animali Campobasso’ presso Banca Popolare Pugliese Filiale di Campobasso, via A.Trombetta 26; postepay n. 5333 1710 1210 5637 intestata a Iorio Ilenia Luisa RIOLLS86M63F839I; PAYPAL: ilenia.apac@outlook.it.