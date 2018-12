Campomarino ha ospitato la presentazione della squadra femminile di calcio dell’Under 15 dell’Adriatica Campomarino che parteciperà al campionato nazionale, inserita nel girone Umbria-Marche-Abruzzo-Molise.

Per la prima volta una squadra giovanile molisana prenderà parte ad un campionato nazionale e l’Adriatica Campomarino, unica scuola calcio molisana ad avere squadre interamente femminili, rappresenterà il Molise in un contesto importante. Alla presentazione ufficiale della squadra Under 15 hanno partecipato il delegato al calcio femminile molisano Antonio Giuditta e altri vertici della Figc, la dirigente del Pescara Calcio femminile Clara Brunozzi, oltre ad alcuni rappresentanti istituzionali locali.

“La formazione di questa squadra è il fiore all’occhiello del Molise“, ha affermato il rappresentante Figc del Settore Giovanile Molisano, il professor Roberto Barrea, dinanzi ad una sala gremita. Il presidente della scuola calcio Marco Altobello ha tenuto a sottolineare che “quello della scuola calcio femminile è un progetto all’avanguardia per la nostra regione, che fa della nostra società un punto di riferimento importante per il calcio femminile in Molise e nel centro sud. Si tratta di un progetto che rientra in un programma più ampio, che negli ultimi 16 anni ha reso la nostra scuola calcio una delle più blasonate per risultati e numero di iscritti in Molise. Il tutto frutto di un lavoro gravoso ma al tempo stesso gratificante, che si fonda sulla qualità del nostro staff e dei nostri istruttori e si basa sullo sviluppo dei veri valori dello sport”.