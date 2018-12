Campobasso si sveglia con la neve: fiocchi e gelo per la prima vera ondata di maltempo

Ieri il Basso Molise. Oggi, 11 dicembre, l’ondata di maltempo ha interessato il resto del Molise per il primo vero assaggio di inverno annunciato dagli esperti.

Questa mattina, a causa del brusco calo delle temperature, Campobasso si è svegliata con la neve: i fiocchi caduti alle prime luci del mattino hanno imbiancato la città e reso natalizio il paesaggio. La leggera ‘spruzzata’ bianca non ha creato particolari danni alla circolazione sulle strade: pochi centimetri che non hanno messo in difficoltà i campobassani. Diverso il discorso nelle strade più periferiche e sulla Tangenziale dove si sono create file di auto nel tratto che collega il capoluogo all’area matesina.

Imbiancati diversi paesi del Molise centrale, ma anche del Basso Molise come Castelmauro. E ovviamente la neve è scesa sulle montagne molisane, a Campitello e in Alto Molise.

Secondo gli esperti, dovrebbe esserci un passaggio rapido della pertubazione e già da domani le temperature dovrebbero rialzarsi.