Campobasso, sfuma il sogno Vittorio Esposito: il fantasista firma con il Taranto

Fino a pochi giorni fa si parlava del suo arrivo a Campobasso. Il nome di Vittorio Esposito aveva già fatto scaldare la piazza che sognava di vedere il fantasista di San Martino in Pensilis vestire la maglia rossoblù per scalare la classifica del girone F del campionato di serie D.

Il sogno, acceso dopo che il suo procuratore era stato avvistato nel capoluogo molisano, si è infranto anche questa volta: l’attaccante giocherà a Taranto, formazione impegnata sempre nella quarta serie, ma nel ‘tosto’ girone H. Dunque, vestirà la maglia rossoblù. Ma quella del Taranto, non quella del Campobasso.

Questa mattina – 17 dicembre – l’annuncio della società pugliese: “Il Taranto F.C. 1927 comunica di essersi assicurato in data odierna – lunedì 17 dicembre 2018 – le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Esposito. Nato a Termoli il 14 dicembre 1988, Esposito in carriera ha totalizzato 175 reti in 289 presenze vestendo tra le altre le maglie di Sambenedettese, Chieti e Campobasso. Soprannominato “Il Messi del Molise”, il nuovo attaccante rossoblù sarà a disposizione di mister Panarelli a partire da domani”.

Vittorio Esposito, dunque, non sarà la ciliegina sulla torta, il ‘pezzo da novanta’ per puntellare la rosa a disposizione di mister Bagatti che è stata rivoluzionato con la finestra di mercato invernale.