Campobasso e Agnone si rinforzano alla vigilia del derby. Alessandro torna in rossoblù

Arrivano i rinforzi alla riapertura del mercato e alla vigilia dell’attesa partita tra Campobasso e Olympia Agnonese. Fischio d’inizio alle 13.30 domani, 2 dicembre, e dunque non alle 14.30, per consentire ai tifosi rossoblù di seguire l’uscita straordinaria dei Misteri.

Ci sono due nuovi acquisti in casa rossoblù: l’attaccante Jonatan Alessandro e il terzino classe 1999 Bartolomeo Lo Bello proveniente dal Modena.

Il talentuoso giocatore italo-argentino, classe 1987, non ha bisogno di presentazioni. Con la maglia del Campobasso Alessandro ha segnato ben 15 reti nella stagione 2015/16. Successivamente si è trasferito al Delta Rovigo dove in due stagioni ha collezionato 22 gol. Alessandro torna nel capoluogo dopo l’esperienza vissuta quest’anno ad Avezzano.

Per il giovane difensore invece 16 presenze in serie D registrate lo scorso anno con la maglia del Fiorenzuola, con la quale ha anche segnato 3 reti.

Entrambi i calciatori sono già a disposizione di mister Bagatti, mentre l’ambiente rossoblù sogna l’acquisto del fantasista Vittorio Esposito.

Mezza rivoluzione invece in casa Olympia Agnonese. La società ha infatti raggiunto durante la notte l’accordo con l’attaccante salentino Cristiano Ancora. Classe 1985, Ancora in questo primo avvio di stagione ha vestito la maglia del Taranto, serie D, girone H, collezionando sei presenze. L’anno scorso, sempre con la maglia rossoblù, ha totalizzato 31 presenze e 6 marcature. In quarta serie ha vestito anche le casacche del Nardò, Virtus Francavilla, Brindisi, Lavello e Grottaglie.

Con Ancora in granata arriva anche il portiere classe 1997, ex Matelica, Avezzano e Altovicentino, Eduardo Maria D’Avino, 190 centimetri di altezza. Nel frattempo la società altomolisana ha provveduto a svincolare i giocatori Falco, Pagano, Caputo, Carnevale, Venturini e Lauria.