Tragedia sfiorata questa mattina, mercoledì 12 dicembre, in Viale San Francesco, a causa di un mezzo pesante che si è sfrenato.

Il camion era fermo nel distributore di carburanti della zona, senza nessuno a bordo. All’improvviso, verso le 8.45, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha iniziato a muoversi, macinando diversi metri prima di fermarsi.

La sua corsa è terminata contro la ringhiera di un’abitazione che sorge di fronte al distributore. Dopo essere salito sul marciapiede, il camion ha divelto la ringhiera gialla di metallo che delimita la proprietà, fermandosi a pochissimi metri dall’abitazione.

“Abbiamo sentito un rumore fortissimo, ci siamo affacciati ed abbiamo notato il mezzo” è il commento dei proprietari della casa. Ancora visibilmente scossi, la coppia si ritiene fortunata di non aver subito altre conseguenze dall’accaduto.

Al momento del sinistro la zona era completamente vuota, evitando una tragedia. Non si registrano feriti, fortunatamente.

Sul luogo un camion gru che ha caricato il mezzo pesante sul carro attrezzi ed una pattuglia della Polizia ed una della Polizia Locale che ha provveduto a dirigere il traffico, copioso, della mattinata. Le auto, infatti, sono state deviate sull’unità corsia libera, provvedendo alla circolazione a senso unico alternato.

Le operazioni di rimozione del mezzo sono durate fino a quasi le 10. La proprietaria dell’abitazione, una signora sulla sessantina, era ancora visibilmente scossa e si è preoccupata che il ragazzo, autista del camion, potesse avere problemi con i punti sulla patente