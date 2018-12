Cambia il comandante dei carabinieri, il sindaco saluta Corbillo e dà il benvenuto a Grande

Ha preso servizio da pochi giorni a Petacciato il nuovo comandante dei carabinieri della caserma di via Adriatico, il luogotenente Alfonso Grande, già alla guida delle Stazioni di Montenero di Bisaccia e Santa Croce di Magliano.

Il numero uno dei carabinieri del centro adriatico ha fatto visita nei giorni scorsi al sindaco, Roberto Di Pardo, in municipio. Una visita di cortesia nella quale i due si sono scambiati impressioni e hanno fatto il punto sulle esigenze del paese in termini di sicurezza.

“Faccio i miei migliori auguri al comandante Alfonso Grande per il suo arrivo a Petacciato e voglio anche ringraziare il comandante Antonio Corbillo, per otto anni alla guida della Stazione di Petacciato, per il suo impegno profuso in paese”.