Cambi alla viabilità, nuovi percorsi alternativi per gli autobus

Il Comune di Termoli ha emanato un’ordinanza con la quale dispone nuovi percorsi alternativi per gli autobus extraurbani. In particolare a partire dallo scorso 19 dicembre le autolinee che collegano Termoli con altri paesi e città potranno uscire allo svincolo di contrada Porticone/lungomare (mentre ora lo svincolo è quello di Termoli centro) per poi percorrere via del Mare, via Foce dell’Angelo, via Martiri della Resistenza e arrivare al Terminal bus, saltando quindi la fermata di piazza del Papa. Va precisato tuttavia che si tratta di un’opzione e non di un obbligo.

Inoltre l’ingresso in piazza Garibaldi, per effetto delle modifiche dovute alla pedonalizzazione di corso Umberto I, sarà consentito esclusivamente agli autobus sostitutivi di Ferrovie italiane.

Infine la circolazione nell’area portuale è consentita esclusivamente agli autobus che accompagnano i turisti all’imbarco delle isole Tremiti.