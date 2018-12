Bus navette gratis dai quartieri periferici al centro per il Capodanno in piazza

Navette gratis per raggiungere il centro di Termoli e festeggiare il Capodanno. Per tutte le persone che la notte di San Silvestro vorranno partecipare ai festeggiamenti “Capodanno in piazza’ organizzato dal Comune lasciando l’auto a casa o nei parcheggi del cimitero e piazza del Papa, l’Amministrazione comunale mette a disposizione il servizio di bus navetta gratuito.

Come già lo scorso anno e come nei mesi estivi, il servizio di bus navetta ha sempre avuto un grande successo contribuendo a facilitare il raggiungimento del centro da parte dei cittadini e delle persone che sceglieranno di festeggiare a Termoli il Capodanno.

Quindi il 31 dicembre alle ore 23 saranno due le navette che partiranno dal terminal bus e che dopo aver percorso le periferie, arriveranno in centro davanti alla stazione ferroviaria. La prima navetta percorrerà la zona di Colle Macchiuzzo, Difesa Grande, Casa la croce, via Corsica; la seconda navetta partendo dal terminal bus percorrerà via America, viale Pertini, zona San Pietro, via Firenze, contrada Porticone, Colle della torre e dal lungomare arriverà in piazza Stazione.

Alle ore 1.30 le navette ripartiranno da piazza Garibaldi alla volta dei quartieri periferici.