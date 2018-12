Storica giornata quella di oggi, domenica 2 dicembre, per il capoluogo che si appresta a celebrare il tricentenario della nascita dello scultore Paolo Saverio Di Zinno con l’uscita invernale dei ‘suoi’ Misteri. Con una temperatura compresa fra i 3 (minima) e i 9 gradi (la massima) e l’entusiasmo della città di Campobasso che sempre accompagna la sfilata, Primonumero.it seguirà passo dopo passo il viaggio degli Ingegni dal loro trasferimento dal museo di via Trento alle arcate municipali, fino al momento culminante della marcia in versione ridotta con l’accensione delle luminarie in tutta la città previsto alle 17.

ORE 17.30: La sfilata è partita: accese le luminarie tra gli applausi di 20mila persone

Con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia la sfilata dei Misteri si è mossa dagli archi del Municipio: scenario incantevole con le luminarie partite tra gli applausi di almeno 20mila persone che hanno affollato le vie centrali di Campobasso sfidando il freddo. Si battono le mani, anche per tenersi caldi, al ritmo del Mosè. Un brivido percorre corso Vittorio Emanuele, tutto freme e pulsa di emozione e commozione per l’uscita bis degli Ingegni. La magia invernale della festa più amata dai campobassani si ripete come durante il Corpus Domini. I numeri non sono gli stessi, il pathos però sembra a tratti ancora più forte, forse proprio per l’intimità che si respira nel capoluogo gremito per lo più da gente del posto.

ORE 16 e 20 – Inizia la Vestizione

Comincia il rituale della vestizione. I primi a iniziare con il trucco sono i diavoli che parteciperanno come sempre con il solito entusiasmo e la solita ironia che usano sui carri anche mentre si preparano. È dunque ufficialmente iniziata la vestizione e, in attesa che l’arcivescovo Giancarlo Bregantini termini la Santa Messa, cominciano ad arrivare anche i bambini e gli altri figuranti. la donzella, Chiara Rossi, si prepara anche lei. Sguardo serissimo: è l’allenamento per non sorridere alle battute e alle linguacce del Diavolo.

Si sta lentamente entrando nel vivo della festa anche per i bambini, vestiti dagli operatori del museo dei Misteri e dalle mamme che li seguono passo passo. Muniti di guanti a causa delle temperature basse, anche se per fortuna non freddissime, sono carichi di entusiasmo e felici di partecipare a questa straordinaria manifestazione.

ORE 15.55 – Cresce l’attesa per la mini sfilata delle 17

Piazza Vittorio Emanuele inizia a riempirsi di gente: un po’ alla volta le persone cominciano ad affluire in centro e prendere posto lungo il percorso della sfilata che partirà alle 17. Allo stesso orario è prevista anche l’accensione delle luminarie

ORE 15.32 – Appena un migliaio di persone in piazza

Tra un’ora e mezza i Misteri coi bambini vestiti da angeli si muoveranno dagli archi del Municipio per la mini sfilata: viale Elena, via Verdone, corso Vittorio Emanuele e poi – dopo la benedizione – il ritorno al Museo. Ma al momento ad assistere alla prima parte della celebrazione c’è appena un migliaio di persone. E’ appena iniziata la messa celebrata nella chiesa della Libera dal vescovo Bregantini: altoparlanti e maxi schermo allestiti all’esterno permettono a tutti di poter ascoltare le parole di padre Giancarlo.

ORE 15.30 – Esperti Unesco in città per la candidatura dei Misteri: I Misteri ambiscono a diventare patrimonio Unesco. Per vagliare la candidatura oggi in città è attesa anche la dottoressa Sinibaldi, delegata del Ministero per i Beni e le Attività culturali che si occupa della complessa procedura per l’applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. “La candidatura dei Misteri a patrimonio immateriale Unesco – spiegava l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Salvatore ieri – dipende, tra le altre cose, da quanto la comunità che custodisce la tradizione riesce a farne emergere il profondo radicamento e, al tempo stesso, la propensione a diventare patrimonio di tutti”.

ORE 15.25 – Esplode l’entusiasmo

I Misteri si stanno posizionando sotto gli archi di Palazzo Municipio. È davvero un’atmosfera strepitosa. Tanti i campobassani che sono accorsi per assistere alla vestizione, come si vede nelle immagini. Il palazzo di città ha accolto l’arrivo dei misteri con la marcia del Mosè.

ORE 15.15 – Verso Piazza Municipio

I Misteri hanno lasciato via Milano alla volta di via Trieste. Si avvicina dunque la tappa di Piazza Municipio e lentamente le strade si stanno riempendo tante le persone che vogliono assistere al passaggio dei quadri viventi di Paolo Saverio di Zinno, per il momento vuoti. Anche le signore più anziane Armate di telefonino sono affacciate alle finestre per immortalare questo evento che è il primo nella storia di Campobasso

ORE 15.00 – Nel vivo della festa

Le macchine lentamente si stanno dirigendo lungo via Milano, pronte a partire alla volta di piazza Vittorio Emanuele dove ad aspettarle ci sono gli attori dei quadri viventi. Molti infatti sono coloro che hanno atteso l’arrivo delle macchine in piazza Municipio per prenderne parte subito dopo. C’è grande entusiasmo, soprattutto tra i protagonisti di questa straordinaria manifestazione. Poche le persone assiepate lungo le strade, ma probabilmente il pienone ci sarà proprio in piazza Municipio.

ORE 14.45 – Puntualissima l’uscita

Perfettamente coerente con la tabella di marcia il primo Mistero, quello del Sant’Isidoro, è uscito da pochi minuti dal Museo in direzione piazza Vittorio Emanuele.

ORE 14.40 – Portatori e Ingegni pronti per la partenza dal Museo

Le porte del Museo dei Misteri di via Trento sono spalancate: tra pochi minuti si parte verso quello che si annuncia un evento senza eguali nella storia cittadina. Grande commozione tra i portatori, abbracci e tanti in bocca al lupo per gli addetti ai lavori alle prese coi preparativi e le scale sulle quali saliranno i bambini. I portatori, già in abbigliamento da lavoro, si stanno concedendo la pausa caffè prima di partire alla volta di piazza Vittorio Emanuele. Complice anche il tiepido sole che oggi ha fatto capolino tra le nuvole, tutto sembra destinato a garantire uno strepitoso spettacolo.