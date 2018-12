Buio pesto per lampioni spenti da mesi e mai sostituiti: sos da via Capitano Verri

“La sera non vediamo nulla, bisogna aspettare che passi un’auto i cui fari illuminano un po’ anche per aprire il portone…”. Un grido d’allarme quello che arriva da via Capitano Verri, popolosa e semicentrale a Guglionesi. Qui, come già accaduto in altre zone, i due lampioni all’ingresso della strada dalla parte di viale Margherita sono fulminati ormai da mesi e mesi. Almeno sette, riferiscono gli abitanti.

Con la conseguenza che, terminata l’estate e trascorso l’autunno, con l’arrivo dell’inverno la situazione è diventata sempre più difficile, complici le tenebre che calano molto presto. Sono numerosi i residenti, specialmente quelli che abitano nel grande condominio all’angolo, che segnalano questo disservizio.

Molti raccontano di aver già fatto presente al Comune di Guglionesi la problematica e di non aver ancora ricevuto una risposta concreta. In programma in paese c’è la sostituzione integrale dell’impianto di pubblica illuminazione, la cui competenza è dell’Enel, con lampioni a led che garantiscono maggiore risparmio per le casse pubbliche. Potrebbe essere anche questa la ragione per la quale l’Enel procede così a rilento con le segnalazioni e la sostituzione di lampadine rotte.

Si tratta comunque di un problema, soprattutto per le persone anziane o sole che chiedono legittimamente di risolvere la criticità il prima possibile, e che come intermediario hanno il Comune, al quale si rivolgono. “Abbiamo aspettato anche troppo”.