Brutto ko per l’Airino che scivola in casa col Mosciano

Uno scivolone interno per l’Italiangas Airino Termoli. La formazione termolese è stata sconfitta questo pomeriggio 2 dicembre al PalaSabetta di via Ischia dall’Olimpia Mosciano nel nono turno della serie C Silver di basket.

I ragazzi allenati da coach Massimo Di Lembo hanno perso di un solo punto, 77-78, al termine di una partita che i parziali raccontano essere stata sempre in grande equilibrio.

Il quintetto termolese ha dovuto inseguire sia alla fine del primo che del secondo periodo, ma era riuscito a mettere il naso davanti al termine della terza frazione. Un match punto a punto che alla fine ha premiato gli ospiti. Per l’Airino è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di una settimana fa a Vasto.

Da segnalare per i padroni di casa i 24 punti di Dmitrovic e 17 di Marinaro che però non sono bastati a evitare alla squadra molisana il terzo ko stagionale.

Serie C Silver

Italiangas – Mosciano 77-78

Parziali : 18-21, 43-44, 59-57

Arbitri: Pasqualone e Ferraioli

Italiangas: Marinaro 17, Tedeschi ne, Oriente, Benediksson 13, Dmitrovic 24, Lentinio ne, Suriano 14, Leonzio 9, Pasquale ne, Ponsanesi, Colasurdo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Mosciano : Ippolito 12, Di Giandomenico 11, Mazzocchetti ne, Di Febo 7, Neri 12, Giansante ne, De Marcellis, Caprioni, De Laurentiis 6, Scafidi 19, Assogna 11

Coach Verrigni

Ass. Coach Gioia

Note: totale falli Italiangas 14 (di cui tecnico a Leonzio), totale falli Mosciano 12