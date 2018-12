Bonus bebè, l’assessore Anna Saracino chiede ripristino. Odg in Consiglio

Consiglio comunale a Campomarino: tra i punti all’ordine del giorno una proposta a firma dall’assessore alle politiche sociali, Anna Saracino sul Bonus Bebè, un atto di indirizzo verso il Governo Nazionale per chiedere il ripristino del Bonus Bebè non presente nella legge di bilancio 2019.

“La legge in oggetto – osserva la Saracino – era stata introdotta nella legge di bilancio nel 2015 e prevedeva un bonus di 960 euro annui da erogare nei primi tre anni di vita del bambino, l’anno scorso per problemi di fondi il bonus era stato ridimensionato al solo primo anno di vita del bambino, nell’attuale legge di bilancio di questo governo giallo-verde non vi è ne traccia e ne copertura economica, in questo modo si viene meno ad un prezioso sostegno per tutte le famiglie con piccoli bambini sopratutto quelli in difficoltà economica. Con questo ordine del giorno si vuole fare appello al governo Nazionale anche attraverso i nostri Parlamentari Molisani per il ripristino del Bonus Bebè affinché tante famiglie possano riavere un aiuto economico importante”. L’ordine del giorno è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza. Contraria l’opposizione.