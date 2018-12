Bonefro Christmas Wine Festival, all’ex convento la manifestazione enogastronomica

Sabato 8 dicembre, è in programma la II Edizione della manifestazione enogastronimica “Christmas Wine Festival” a Bonefro che si svolgerà presso l’ex Convento Santa Maria delle Grazie. Un evento natalizio a 360°, a cui non mancherà nulla, “troverete – spiega l’ideatore Nicolai Massarelli – l’angolo giochi per i più piccoli con la casa degli elfi e la presenza di Babbo Natale. Alle ore 17:30, sarà possibile iscriversi al seminario di “Pizzica e balli del centro sud” gratuitamente, grazie alla testimonial della serata Maria Martino, a cui seguirà il saggio di fine serata con gli allievi della Scuola e partecipanti al seminario alle successive ore 21. Non mancherà la zampogna a rallegrare la serata e dare il brio natalizio, grazie al nostro amico Mario Borraro di Castropignano, il quale ci delizierà con i suoi formaggi di qualità dell’alto Molise. Sarà presente Rosati Michele con un menù unico di eccellenza per i palati più fini, gnocchetti freschi di patate con burrata, crema di parmigiano, filetto, olio extravergine, noci, pangrattato, Tris di nodini, rotolo farcito, salsiccia stagionata, torroncini alla cassata, preparato con i prodotti unici molisani e della propria azienda casearia artigianale “Morsi & Sorsi”, con la presenza della ormai affermata treccia è non solo, il tutto accompagnato dai pregiati vini, tra cui la tintilia, serviti in calice. I prodotti pianificati tra cui le calde zeppole preparate al momento, i pasticcini di pasta di mandorle unici, il pane con noci e mandorle, fatto con solo farina di grano locale raccolto nelle proprie terre unitamente alle noci e mandorle. La fisarmonica del caro Antonio Martino. I prodotti unici di una realtà locale, con gli introvabili frutti rossi, legumi rari, marmellate e molto altro, coltivati a Bonefro. Lo zafferano in steli ormai diventata una bella realtà di una giovane realtà agricola. Il miele tutto Molisano prodotto da un giovane della zona, per preparare i nostri mostaccioli e caragnole Natalizie. Ancora, il brodo vegetale tutto naturale ricavato dalla coltivazione di materie prime proprie e il neonato vino tintilia tutto bonefrano. Ancora, i dolci secchi tipici molisani, prodotti bio tra eccellenti paté di olive Molisane, farine, olio extravergine e tanto altro. La presenza sempre vigile e insostituibile della nostra Avis Comunale Bonefro, per darvi la totale tranquillità con il suo punto di primo soccorso. Chiuderemo la serata con il lancio nel cielo stellato di numerosissime lanterne colorate accese, per dare magia ai più piccoli. Non resta che augurarvi una buona serata e un buon avvento a voi tutti aspettando il magico Natale. Il sindaco Nicola Montagano e l’ideatore dell’evento, Nicolai Massarelli, augurano a tutti i partecipanti una buona serata insieme all’insegna del gusto, buona musica e divertimento”.