Bocciofila Madonna delle Grazie, l’8 dicembre il secondo ‘Trofeo di Natale’

È diventato un appuntamento fisso oramai, il trofeo di Natale che l’associazione Bocciofila Madonna delle Grazie mette in piedi da due anni a questa parte. La voglia, la passione per queste manifestazioni hanno indotto gli organizzatori ad anticipare di qualche giorno la classica gara sociale di Natale che quest’anno si svolgerà pertanto il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre.

Tanti i team in gara per un trofeo che metterà in campo sia gli agonistici che gli amatoriali. “Sarà l’ennesimo appuntamento in un palazzetto che ha cambiato volto negli ultimi due anni con l’avvento alla presidenza di Gianfranco Di Fonso, l’anima della bocciofila termolese, l’uomo che ha saputo invertire la rotta dopo anni di transizione”.

C’è grande entusiasmo nel palazzetto di via Cina a Termoli dove soci ed affiliati hanno lavorato tanto negli ultimi giorni per mettere in piedi il “Secondo Trofeo di Natale” . Proprio Di Fonso spiega come è cambiata l’organizzazione della manifestazione: “Abbiamo fatto delle scelte diverse rispetto allo scorso anno, soprattutto abbiamo voluto buttare nella mischia sia i veterani, gli agonistici per intenderci, che gli amatori, e ci sarà ancora il gentil sesso ad esaltare il buon lavoro che stiamo facendo al palazzetto – ha detto il numero uno, Di Fonso -. In questi giorni, in occasione di questa manifestazione abbiamo visto la nostra struttura riempirsi di atleti, sia uomini che donne che si sono cimentati negli allenamenti portando un’ondata di novità e di bellezza in tutto l’ambiente”. La competizione dell’Immacolata vedrà in gara 24 formazioni divise in tre gironi con diversi big che faranno anche da stimolo agli amatori, e ci saranno premi per tutti i partecipanti.

Si andrà in campo a partire dalle 9,30 con il tour de force della prima fase del “Torneo di Natale” nella mattinata; poi nel pomeriggio ci saranno le fasi finali con i tre vincitori che saliranno sul podio. La giornata si completerà con la classica festa dei soci e degli amanti di questo sport.